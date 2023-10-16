Оглашены предварительные данные

В Польше подводят итоги парламентских выборов, которые прошли в минувшее воскресенье. На данный момент избирком страны подсчитал 75 процентов бюллетеней. Окончательные результаты обещают опубликовать во вторник.

Уже сейчас понятно, что первое место занимает партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость", которая уже 8 лет управляет страной. Однако пока претендовать на формирование правительства эта партия, скорее всего, не может. Большинство в Сейме - если, конечно, удастся договориться - светит оппозиции в составе "Гражданской коалиции" бывшего премьера Туска, "Третьего пути" и "Левых".

При этом наблюдатели отметили, что "Право и справедливость" имела явное преимущество перед соперниками за счет неограниченного доступа к государственным СМИ.

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