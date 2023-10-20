Корюшку выбросило на берег в Приморье

Готовить свежевыловленную рыбу лучше сразу

Горячий сезон у приморских рыбаков. К берегам Владивостока подошла корюшка. Косяки рыбы хорошо видно с причалов. Жители закидывают удочки прямо с пирсов и хвастаются уловом. А набережные окутал запах свежих огурцов.

Пара часов - и небольшое ведро уже заполнено свежевыловленной корюшкой. К берегам Владивостока корюшка сейчас подходит целыми косяками. Поэтому на пирсах в городе ажиотаж. Рыбаки только и успевают закидывать удочки. И практически сразу достают их с уловом.

Стаи резвящихся в воде рыбок видно прямо с причала. Особенно, если их приманить. Например, сухим крилем или варенной манкой. Иногда корюшку удается обмануть и поймать на голый крючок.

Но все же она большая ценительница деликатесов. Не откажется от красной малосольной рыбы. Не проплывет и мимо наживки из креветки. Небольшой кусочек ракообразных скатывают в шарик и нанизывают на крючок.

А вот анчоусу в этом году и никакой приманки не нужно. Он сам выпрыгивает на берег. Побережье сразу нескольких районов Приморья устлано серебристой рыбой. Специалисты говорят: явление это привычное. Кстати, эти теплолюбивые особи все чаще попадаются приморским рыбакам.

Готовить свежевыловленную корюшку лучше сразу, например, пожарить. Но можно набраться терпения и высушить. В таких количествах эта рыба будет подходить к берегам Владивостока еще пару недель. Поэтому жители ловят момент.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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