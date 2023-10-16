Израиль анонсировал эвакуацию на границе с Ливаном

Ситуация в регионе остается крайне острой

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об эвакуации 28 населенных пунктов страны, расположенных на границе с Ливаном.

Министерство обороны и Армия обороны Израиля объявляют о реализации плана эвакуировать граждан северного Израиля, которые живут в районе двух километров от границы с Ливаном в финансируемые государством гостевые дома, говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

При этом режим прекращения огня, который продлится на протяжении пяти часов, в южных районах сектора Газа вступит в силу в 09:00 по местному времени (совпадает с мск), сообщает Al Arabiya.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Израиль, несмотря на заявление о полной блокаде сектора Газа, возобновил подачу туда воды. Уточняется, что воду вновь подают в южную часть анклава, чтобы стимулировать перебраться туда жителей северной части.

Тем временем Иран предупредил, что может вмешаться в войну на стороне ХАМАС если израильская армия продолжит военную кампанию в секторе Газа и не прекратит бомбардировки.

14 октября Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции по решению палестино-израильского конфликта. Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя рассказал, что Москва призывает к прекращению огня, беспрепятственному предоставлению гуманитарной помощи и началу мирных переговоров.

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