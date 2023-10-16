Новая стратегическая подлодка усилила Тихоокеанский флот России

Командующий ТОФ назвал это историческим событием

Тихоокеанский флот России усилен новой стратегической атомной подводной лодкой. Субмарина "Генералиссимус Суворов" прибыла на базу подводных сил ТОФ Вилючинск на Камчатке. Как сообщили в пресс-службе флота, экипаж атомного ракетного подводного крейсера успешно завершил переход Северным морским путем: корабль покинул Северный флот еще в конце августа.

"Генералиссимус Суворов" построен на "Севмаше" по модернизированному проекту "Борей-А". Субмарина вошла в состав ВМФ России в декабре 2022 года. В январе подлодка прибыла на Северный флот, где проходила цикл боевой подготовки.

Корабль относится к четвертому поколению атомных подводных лодок, его главное оружие - межконтинентальные баллистические ракеты "Булава". Также "Генералиссимус Суворов" оснащен современным ракетным и торпедным оружием, подлодку отличают малошумность и низкая акустическая заметность, передает "Интерфакс".

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