Россия ограничит поставки рыбы из Японии

Аналогичную меру ранее ввел Китай

Россельхознадзор с понедельника, 16 октября, присоединяется к временным ограничительным мерам Китая в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии.

В ведомстве пояснили, что данная мера вводится до подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, сообщает РИА Новости.

Ранее Россельхознадзор усилил контроль за биоресурсами, которые выловили в водах недалеко от места сброса воды с АЭС "Фукусима-1", поскольку они могут быть опасны для здоровья.

При этом доктор химических наук, член президиума Российской академии наук, член отделения химии и наук о материалах РАН академик Валентин Сергиенко отмечала, что сброс радиоактивной воды может повлиять даже на состав морской соли, применяемой в пищевых целях.

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