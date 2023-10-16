Байден решил "подавить Россию" во время второго президентского срока

Кроме того, он намерен урегулировать ближневосточный кризис

Джо Байден не изменил своего решения баллотироваться на второй президентский срок. Американский лидер в интервью телеканалу CBS заявил, что последние мировые кризисы и проблемы в США на его позицию не повлияли.

По словам Байдена, мир меняется – и президент США считает, что у него есть огромные возможности сделать этот мир лучше. К примеру, преуспеть в мирном урегулировании на Ближнем Востоке – Байден считает, что может это сделать.

Еще одна цель, которую действующий президент США ставит перед собой на второй срок – объединить Европу для подавления России. Байден предложил журналистам представить – что будет, если США объединят всю Европу и "подавят, наконец, Путина" настолько, что президент России "не сможет причинять проблемы".

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