ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ДТП с туристическим автобусом в Приморье погибли два человека

10:19
  • понедельник
  • 16 октября 2023

Еще 40 человек получили травмы

Туристический автобус, следовавший из Китая в Уссурийск, попал в аварию на территории Хасанского района Приморского края. Об этом в понедельник, 16 октября, рассказали в региональной прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что транспортное средство потеряло управление и съехало в кювет. При этом два человека погибли.

В оперативных службах Приморья рассказали, что количество пострадавших в этом происшествии достигло 40 человек, среди них есть раненые в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.

На месте происшествия продолжают работу сотрудники экстренных служб, в том числе полиции и МЧС. В администрации Приморского края рассказали, что на место происшествия был направлен вертолет Территориального центра медицины катастроф, раненых доставляют в Хасанскую центральную районную больницу.

Причина и обстоятельства ДТП выясняются. Известно, что автобус принадлежит китайской компании, управлял им гражданин Китая, а все пассажиры — россияне.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Последствия ДТП с участием автобуса
Последствия ДТП с участием автобуса
Последствия ДТП с участием автобуса
Последствия ДТП с участием автобуса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.