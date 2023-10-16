В ДТП с туристическим автобусом в Приморье погибли два человека

Еще 40 человек получили травмы

Туристический автобус, следовавший из Китая в Уссурийск, попал в аварию на территории Хасанского района Приморского края. Об этом в понедельник, 16 октября, рассказали в региональной прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что транспортное средство потеряло управление и съехало в кювет. При этом два человека погибли.

В оперативных службах Приморья рассказали, что количество пострадавших в этом происшествии достигло 40 человек, среди них есть раненые в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.

На месте происшествия продолжают работу сотрудники экстренных служб, в том числе полиции и МЧС. В администрации Приморского края рассказали, что на место происшествия был направлен вертолет Территориального центра медицины катастроф, раненых доставляют в Хасанскую центральную районную больницу.

Причина и обстоятельства ДТП выясняются. Известно, что автобус принадлежит китайской компании, управлял им гражданин Китая, а все пассажиры — россияне.

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