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Израиль опроверг прекращение огня для доставки гуманитарной помощи

10:23
  • понедельник
  • 16 октября 2023

Обстрелы продложаются

Власти Израиля опровергли прекращение огня для доставки гуманитарной помощи и выезда иностранцев из сектора Газа через южную границу.
Режим прекращения огня введен на юге сектора Газа

В настоящий момент режим прекращения огня не действует, заявили в офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

О прекращении огня написал телеканал Al Arabiya. По его данным, в 9:00 на пять часов должен был открыться КПП между сектором Газа и Египтом для эвакуации людей и ввоза гуманитарной помощи.

Ранее Минобороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили о начале эвакуации жителей севера страны. В список включены 28 населенных пунктов. Речь идет о тех, кто проживает на расстоянии до двух километров от ливанской границы.

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