Они могут стать мишенью для российского удара

Квазигражданская инфраструктура Запада в космосе вполне логично может оказаться законной целью для ответного удара. Такое заявление сделал в понедельник, 16 октября, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Владимир Ермаков.

Дипломат отметил, что из-за действий стран Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на Земле.

Провокационное применение западными странами гражданских спутников вызывает вопросы с точки зрения Договора о космосе 1967 года, цитирует Ермакова РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США "поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников, они ведут против нас войну". При этом министр подчеркнул, что дальнейшее накачивание киевского режима оружием не сможет изменить ход российской спецоперации, ее цели неминуемо будут достигнуты.

Издание Military Watch писало, что ракетная система с GPS-наведением стала причиной нескольких успехов ВСУ. Ключевым фактором такого успеха был доступ к сотням спутников государств-членов НАТО: они предоставляли данные для наведения ракет на российские позиции.

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