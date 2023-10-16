Умер нобелевский лауреат и экс-президент Финляндии Ахтисаари

Ему было 86 лет

Лауреат Нобелевской премии мира 2008 года, бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари скончался на 87-м году жизни. Он ушел из жизни в Хельсинки 16 октября в 06:40, говорится в сообщении канцелярии финского лидера Саули Ниинисте.

В канцелярии отметили, что Мартти Ахтисаари был президентом во времена перемен, который привел Финляндию в глобальную эру ЕС, передает ТАСС. Он работал в структурах финского МИД и ООН, возглавлял государство с 1994 по 2000 год.

Ахтисаари основал миротворческий "Фонд мира Мартти Ахтисаари". Он принимал участие в разрешении конфликтов и организации мирных переговоров. В 2008 году за миротворческую деятельность Ахтисаари был удостоен Нобелевской премии мира.

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