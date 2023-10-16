Россиянам посоветовали отложить поездки в Ливан

До более безопасных времен

Посольство России в Ливане посоветовало россиянам отложить поездки в республику.

"Надо несколько раз подумать и по возможности отложить какие-либо поездки, на сегодняшний день запланированные, в Ливан. Отложить их на более поздний срок", - сказал наш посол в Ливане Александр Рудаков (цитата по ТАСС).

Ранее армия обороны Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана. Кроме того, ЦАХАЛ объявила об эвакуации 28 населенных пунктов страны, расположенных на границе с Ливаном.

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