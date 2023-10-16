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Россиянам посоветовали отложить поездки в Ливан

10:55
  • понедельник
  • 16 октября 2023

До более безопасных времен

Посольство России в Ливане посоветовало россиянам отложить поездки в республику.
Израиль анонсировал эвакуацию на границе с Ливаном

"Надо несколько раз подумать и по возможности отложить какие-либо поездки, на сегодняшний день запланированные, в Ливан. Отложить их на более поздний срок", - сказал наш посол в Ливане Александр Рудаков (цитата по ТАСС).

Ранее армия обороны Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана. Кроме того, ЦАХАЛ объявила об эвакуации 28 населенных пунктов страны, расположенных на границе с Ливаном.

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