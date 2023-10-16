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Бочкарев: Вокзал для ВСМ Москва – Санкт-Петербург построят рядом со станциями метро "Рижская"

10:43
  • понедельник
  • 16 октября 2023

Это создаст комплексную насыщенную городскую среду

Вокзал для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург планируется построить вблизи станций столичного метро "Рижская". Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, предполагается возвести около 330 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе общественной застройки. Это создаст комплексную насыщенную городскую среду, полноценно обеспеченную транспортом.

В свою очередь председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская сообщила, что общественно-деловая застройка расположится с обеих сторон от железнодорожных путей. Помимо этого, предусмотрено строительство конкорсов и платформ, на которых будут останавливаться поезда высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург и трех диаметров: МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4. Предусмотрена также связь с пятым диаметром и надземным переходом к Рижскому вокзалу и одноименной станции метрополитена. В результате город получит мощный хаб – важную составляющую общего транспортного каркаса города, подчеркнула Княжевская.

Также построят второй вестибюль станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро. Для улучшения движения автомобилей и городского транспорта планируется организовать дополнительные парковки, отстойно-разворотную площадку и два новых остановочных пункта наземного транспорта. Будут реконструированы трамвайная линия с устройством разворотного кольца на площади Рижского вокзала и прилегающая улично-дорожная сеть, включая ул. 2-я Мытищинская (от Мурманского проезда до ТТК) со строительством двух эстакад-съездов общей протяженностью 1 км.

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