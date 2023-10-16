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В Палестине число жертв обострения конфликта превысило 2,8 тысячи человек

11:01
  • понедельник
  • 16 октября 2023

Ситуация в регионе остается крайне острой

Общее число погибших среди палестинцев после начала 7 октября очередной эскалации на Ближнем Востоке возросло до 2 808. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщило Министерство здравоохранения Палестины.
Чем обернется для человечества конфликт на Ближнем Востоке

Как отметило ведомство в своем Telegram-канале, 2 750 человек погибли в секторе Газа, еще 58 — на Западном берегу реки Иордан. При этом ранены 10 950 человек.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что Москва готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании, при этом в первую очередь необходимо подумать о тех людях, которые вообще не виноваты в сегодняшней эскалации.

Спикер МИД России Мария Захарова предупредила, что американцы в ситуации на Ближнем Востоке "что могли – уже сделали", а значит, "теперь разгребать будут все остальные".

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