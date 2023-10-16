По всему миру проходят митинги в поддержку Израиля и Палестины

Пока стороны не хотят слышать о мире

Немецкая полиция разгоняет всех, кто попадается под горячую руку. На Потсдамской площади, где планировали провести пропалестинский митинг, запрещенный властями, собралось более тысячи человек. Свое отношение к арабо-израильскому конфликту выражают прямо на жилых домах, рисуя символ звезда Давида. Теперь это метка – "здесь живут евреи". Длинной колонной идут сторонники Израиля в Бразилии. В Рио-де-Жанейро поддерживают борьбу с терроризмом. На одной улице встретились сразу две группы поддержки в американском Нэшвилле. Впрочем, до драки не дошло.

Пока стороны не хотят и слышать о мире. Но стало известно, что огонь в южных районах сектора Газа прекратили на 5 часов. Израиль сообщил, что пошел на такой шаг, чтобы иностранные граждане могли покинуть анклав, а в Газу направили гуманитарную помощь.

Ворота пропускного пункта Рафах на границе с Египтом распахнулись утром. Завозят воду и лекарства, но не топливо. Израиль считает, что ХАМАС может использовать его для работы генераторов, а не в гуманитарных целях. Европейские политики, которые сейчас съезжаются в Израиль, призывают не винить в происходящем мирное население Газы.

Вполне вероятно, Рафах, который несколько дней был закрыт для перехода, вновь заработал после беседы госсекретаря США. Энтони Блинкен накануне прибыл в Каир.

"Израиль имеет право защищаться от нападений и стараться сделать все возможное, чтобы это никогда не повторилось. Но, как сказал президент Байден, то, как Израиль должен защищаться, тоже имеет значение. Он должен подтвердить наши общие ценности сохранения человеческой жизни", - заявил он.

Переживания вполне оправданны, ведь палестино-израильский конфликт окончательно расколол мир - многие страны снова не поддержали Запад. Признают это и французские издания. Как рассуждают аналитики, если со стороны палестинцев жертвы будут слишком велики, то неопределившиеся с поддержкой могут уйти в группу тех, кто Израиль осуждает:

"Мир переживает трансформацию и сдвиг, старый миропорядок рухнул, а каким будет новый — пока неясно. Территория Евросоюза охвачена дугой разнородных, но непрерывных кризисов: от Арктики до Сахеля, через Ливию, Сирию, Украину, Белоруссию, горячие точки взрываются или вот-вот взорвутся".

Впрочем, пока, как пояснили в Вашингтоне, армию США в Израиль перебрасывать не станут. Но Тель-Авив получит беспрецедентный пакет помощи. Видимо, который берегли для другого фронта - украинского.

Вот только надолго ли хватит средств? Учитывая вероятность второго фронта с Ираном, ситуация может быстро измениться. И в американском Конгрессе уже начинают к этому готовиться.

"Если "Хезболла" - прокси-сила Ирана - приступит к масштабной атаке на Израиль, я расценю это как экзистенциальную угрозу государству Израиль. Я внесу резолюцию в Сенат Соединенных Штатов, которая позволит США вести военные действия совместно с Израилем, чтобы выбить Иран из нефтяного бизнеса. Иран, если вы будете обострять войну, мы придем за вами", - заявил сенатор США Линдси Грэм.

Впрочем, до сих пор неясно, когда Тель-Авив запланировал обещанную наземную операцию в Газе? Начать ее в воскресенье помешала погода – плохая видимость из-за сильного ветра.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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