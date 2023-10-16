Идет планомерная ликвидация

Решение украинского командования не использовать бронетехнику во время своего наступления удивило экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона. Он отметил, что такая стратегия приводит к тому, что бойцы ВСУ быстрее устают – ведь им приходится нести на себе все боеприпасы и продовольствие.

Обстановку под Авдеевкой аналитик оценил как критическую для украинских войск. По словам Джонсона, российские военные планомерно уничтожают украинских бойцов. Он заявил в интервью Youtube-каналу DDGeopolitics, что в районе Авдеевки происходит полное уничтожение украинской армии.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что с начала украинского контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек. Также ВСУ потеряли 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.

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