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Китай пообещал вместе с Россией защищать справедливость в мире

11:18
  • понедельник
  • 16 октября 2023

Москва и Пекин продолжают развивать отношения

Китайские власти готовы вместе с Россией отстаивать справедливость на международной арене, сообща защищать принципы и Устав ООН. Об этом заявил в понедельник, 16 октября, министр иностранных дел Китая Ван И.
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Китайский дипломат проводит встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что "российско-китайские отношения в деле стабильности в мире" крайне важны и "мы двигались в абсолютно правильном направлении, и в интересах как китайского, так и российского народов".

При этом посол КНР в России Чжан Ханьхуэй выражал недовольство решением Соединенных Штатов не приглашать президента России Владимира Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

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