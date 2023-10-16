Минфин обвинил перекупщиков в подорожании топлива

С корректировкой демпфера это не связано, уверяет министерство

Рост цен на топливо, который произошел в сентябре, связан не с корректировкой демпфера, а с действиями перекупщиков. Такое мнение высказал в интервью "Ведомостям" заместитель министра финансов России Алексей Сазанов.

По утверждению представителя Минфина, если демпфер был скорректирован с 1 сентября, то фактическое снижение выплат по новой формуле должно было произойти только в октябре. Топливо же стало дорожать уже с июля, а в августе цены перешли к стремительному росту.

Из этого Сазанов сделал вывод, что увязывать подорожание с изменениями демпфера некорректно — он связано с действиями перекупщиков, которые скупали предназначенное для российского внутреннего рынка топливо и перепродавали его на внешних рынках.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что в приоритете должны быть поставки топлива именно российским потребителям, а правительство должно предпринимать превентивные действия для недопущения кризиса на внутреннем топливном рынке.

Глава кабмина Михаил Мишустин отмечал, что стратегические ресурсы, которыми являются все производные от нефти, должны работать прежде всего на интересы нашей страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"