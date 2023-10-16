Собянин: В Москве с начала года достроили 17 объектов здравоохранения

Модернизация системы здравоохранения столицы продолжается

В Москва с начала года было достроено 17 объектов здравоохранения. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Продолжаем модернизировать московскую систему здравоохранения – в этом году достроили 17 объектов. В 2024–2026 годах в рамках АИП планируем построить и ввести 16 зданий для медучреждений за счет бюджета города, а также еще 10 объектов – за счет инвесторов", – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Cреди построенных объектов здравоохранения: флагманский центр городской клинической больницы №15 имени Филатова; детский стационар больницы в Коммунарке; подстанция скорой медицинской помощи в районе Южное Бутово; патологоанатомический корпус городской клинической больницы №13 в Южнопортовом районе; восемь поликлиник в разных районах города.

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