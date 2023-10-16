Появились подробности ДТП с туристическим автобусом в Приморье

Возбуждено уголовное дело

Два человека погибли, ещё 17 получили травмы в результате крупного ДТП в Приморье. Туристический автобус, который следовал из Китая в Уссурийск, упал в кювет. По предварительной информации, в салоне находились только россияне.

Страшная авария произошла на участке трассы в Хасанском районе. По предварительным данным, водитель туристического автобуса не справился с управлением, из-за чего машина съехала с обочины и перевернулась.

В результате ДТП двое человек погибли. 17 получили тяжёлые травмы. Всех пострадавших доставили в Хасанскую центральную районную больницу. В автобусе находился 51 человек. 48 российских туристов, двое сопровождающих, и водитель - 50-летний гражданин Китая.

На место ДТП вылетел вертолет территориального центра медицины катастроф. Работают спасатели, пожарные, сотрудники правоохранительных органов, три бригады скорой помощи

В Хасанском районе находится пограничный переход. Поэтому туристические автобусы здесь проезжают регулярно. Эти группы из Приморья и Хабаровского края как раз возвращались из Китая.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и причины ДТП. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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