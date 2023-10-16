Астрономы увидели последствия столкновения двух ледяных планет

Специалисты стали свидетелями космической катастрофы

Столкновение ледяных планет и огромное облако пыли в форме пончика. Уникальную теорию о возникновении новых небесных тел выдвинули нидерландские астрономы.

Учёные из Лейденского университета открыли необычную туманность в звёздной системе, которая расположена за 2 тысячи световых лет от Земли и во многом напоминает солнечную.

С 2021-го года специалисты следили за изменениями яркости местной звезды. И пришли к выводу, что стали свидетелями космической катастрофы. Согласно теории, свет потускнел из-за огромного облака газа и пыли, которое образовалось в результате столкновения двух ледяных планет.

Астрономы считают, что их слияние в конечном счёте может привести к образованию нового небесного тела или даже новой системы. Однако, чтобы доказать эту теорию, могут потребоваться сотни лет, пока свет далёкой звезды дойдёт до нашей планеты.

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