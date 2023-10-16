Иран пригрозил Израилю открытием новых фронтов

Это произойдет, если начнется сухопутная операция в Газе

Иран готов открыть новые фронты против Израиля, если он начнет сухопутную операцию и вторгнется в Газу. Такое заявление в понедельник, 16 октября, сделал первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

По словам политика, "Израиль должен осознать, что вторжение в Газу – это красная линия, что Палестина ждет, пока Израиль совершит эту грубую ошибку".

Если же Тель-Авив не прекратит ракетные удары по сектору Газа, ему придется ждать появления новых фронтов боевых действий против него, цитирует Азизи РИА Новости.

Ранее Тегеран направил Израилю по каналам ООН предупреждение о далеко идущих последствиях, если ЦАХАЛ не прекратит бомбардировки сектора Газа. При этом министр обороны Израиля Йоав Галант подчеркивал, что Тель-Авив не заинтересован в ведении войны на два фронта.

Американские власти предостерегали Иран от вмешательства в боевые действия с Израилем, однако признавали, что в настоящее время нет никаких свидетельств участия третьей стороны в конфликте на Ближнем Востоке.

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