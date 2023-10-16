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Шоколад и конфеты "Аленка" стали халяльными

12:07
  • понедельник
  • 16 октября 2023

А также "Козиначки с солью" и "Птичье молоко"

Фабрика "Красный Октябрь" получила первый в России халяльный сертификат.

Теперь кондитерская фабрика сможет выпускать халяльные конфеты и шоколад "Аленка", шоколад "Бабаевский", конфеты "Грильяжные", "Козиначки с солью", "Птичье молоко" и другую продукцию.

"Соответствующий сертификат стал первым в нашей стране, внесенным в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации", - рассказали РИА Новости в Роскачестве.

Продукция получит знак соответствия "Халяль. Сертифицировано Роскачеством", который будет подтверждать соответствие качеству и всем стандартам халяль.

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Шоколад "Аленка"
Шоколад "Аленка"
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