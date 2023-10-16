Шоколад и конфеты "Аленка" стали халяльными

А также "Козиначки с солью" и "Птичье молоко"

Фабрика "Красный Октябрь" получила первый в России халяльный сертификат.

Теперь кондитерская фабрика сможет выпускать халяльные конфеты и шоколад "Аленка", шоколад "Бабаевский", конфеты "Грильяжные", "Козиначки с солью", "Птичье молоко" и другую продукцию.

"Соответствующий сертификат стал первым в нашей стране, внесенным в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации", - рассказали РИА Новости в Роскачестве.

Продукция получит знак соответствия "Халяль. Сертифицировано Роскачеством", который будет подтверждать соответствие качеству и всем стандартам халяль.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"