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Блинкена заставили всю ночь ждать приема у саудовского принца

12:24
  • понедельник
  • 16 октября 2023

Госсекретарь США совершает турне по Ближнему Востоку

Энтони Блинкен встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Госсекретарь США отправился в турне по странам Ближнего Востока в связи с обострением палестино-израильского конфликта.

Госсекретарь США Блинкен прилетел в Израиль
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Как сообщила газета Washington Post, в Эр-Рияде бен Сальман, фактически правящий королевством, заставил Блинкена несколько часов ждать встречи. Она была назначена на вечер субботы, однако принц явился на переговоры только на следующее утро. Издание отмечает, что в Египте госсекретаря также встретили довольно холодно.

По завершении своего ближневосточного турне госсекретарь США вернулся в Израиль. Здесь Энтони Блинкен должен встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Также сообщается, что глава госдепа примет участие в антикризисных переговорах.

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