Сейчас подготовку ведут западные страны

Украина хотела бы самостоятельно обучать пилотов на западных истребителях F-16, однако осознает, что это сделать непросто. Такое заявление сделал в понедельник, 16 октября, советник командования Воздушных сил украинских войск Юрий Игнат.

По словам Игната, Украине необходимы центры обучения, мощные авиасимуляторы, авиатренажеры — и "это будет делаться безусловно".

Однако для этого требуется время и в целом "это непросто сделать", цитирует Игната РИА Новости.

Ранее глава Минобороны Швеции Пол Юнсон назвал членство в НАТО условием предоставления ВСУ истребителей JAS 39 Gripen. Шведские власти поручили командованию ВС королевства проанализировать наиболее выгодные для Стокгольма варианты передачи Киеву боевых самолетов.

При этом западные СМИ подчеркивали, что российский истребитель пятого поколения Су-57 выделяется среди истребителей своего поколения не только уникальной возможностью применяться в различных ситуациях в реальных боях, но и высокой дальностью стрельбы наряду с широким арсеналом дальнобойных ракет.

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