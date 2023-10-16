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ЦБ показал новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей

12:36
  • понедельник
  • 16 октября 2023

Цвета остались прежними

Центробанк представил обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей.
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Их цветовое оформление осталось прежним, а достопримечательности изменились, сообщили в пресс-службе ЦБ. 

Купюра в одну тысячу рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображены Никольская башня Нижегородского Кремля, а оборотной - Музей истории государственности татарского народа, башня Сююмбике и археологии и этнографии в Уфе

Купюра в пять тысяч рублей посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На лицевой стороне стела "Европа-Азия", на оборотной - ы памятник "Сказ об Урале" в Челябинске, стела "66-параллель" в Салехарде.

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