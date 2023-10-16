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В Москве обсудили подготовку к чемпионату "Абилимпикс"

14:50
  • понедельник
  • 16 октября 2023

Участие примут более 750 школьников и студентов

Сотни юных талантов поборются за звание лучших. Последние приготовления к Национальному чемпионату для людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" обсудили сегодня в Москве.

В интеллектуальных и творческих поединках примут участие более 750 школьников и студентов из разных регионов страны. Компетенций - десятки. В числе основных - IT, механика, робототехника, дизайн, а также кулинария и вязание. Победители получат сертификаты, которые помогут получить дополнительное образование или дают право на приобретение технических средств реабилитации.

"На данный момент реализовано более 1100 сертификатов победителей, в рамках которых выдано более 1300 технических средств реабилитации, почти 50 победителей получили дополнительное образование. В 2024 году мы планируем продолжить эту работу, уверен, ещё более эффективно. Мы стараемся заботиться о каждом участнике, мы каждый день и правда стараемся повышать качество. В 2024 году, уверен, получится ещё больше сделать", - отметил Алексей Агафонов, первый заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей".

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Участники чемпионата "Абилимпикс"
Участники чемпионата "Абилимпикс"
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Пресс-конференция
Участники чемпионата "Абилимпикс"
Участники чемпионата "Абилимпикс"
Участники чемпионата "Абилимпикс"
Участники чемпионата "Абилимпикс"
Участники чемпионата "Абилимпикс"
Участники чемпионата "Абилимпикс"
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