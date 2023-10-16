В России стартовала акция "Посвящение учителям"

Принять участие в проекте могут ученики школ и учреждений допобразования

Проявить творческую инициативу и выразить признательность любимому педагогу. Стартовала всероссийская акция "Посвящение учителям".

Принять участие в проекте могут ученики школ и учреждений дополнительного образования в любой точке страны. Организаторы предлагают учащимся совместно с преподавателем записать видеоролик с прочтением стихотворения, сыграть музыкальное произведение или спеть песню.

Запись необходимо в течение недели разместить на странице проекта в соцсети. По итогам акции члены жюри выберут 30 наиболее интересных поэтических, а также 30 музыкальных работ, которые опубликуют на портале "Культурадляшкольников.РФ".

Кроме того, победителей ждут подарки и сертификаты.

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