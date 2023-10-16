Собянин открыл Царицынский рынок после реконструкции

Ремонта там не было с 1991 года

В понедельник после капитального ремонта вновь открылся Царицынский рынок на Каспийской улице. Более 30 лет он был точкой притяжения для жителей южных районов города, но уже давно нуждался в реконструкции. В церемонии открытия принял участие мэр Москвы. Сергей Собянин рассказал, как ещё изменится жизнь района в ближайшие годы.

Светлый, просторный – площадь одного торгового объекта увеличилась в 2,5 раза - удобный, современный. Таким стал после реконструкции Царицынский рынок. Теперь он один из самых современных в столице.

Вместо тесных рядов – широкие удобные прилавки, за которыми теперь будет комфортно работать в любое время года. Из старого здесь остались, пожалуй, только продавцы, которые с нетерпением ждали реконструкции. Как и их постоянные покупатели. Рынок больше 30 лет – точка притяжения для полумиллиона человек.

В многофункциональном комплексе "Царицынский" - он состоял из рынка и гостиницы – ремонта не было с момента основания в 1991 году. Он требовал масштабной реконструкции: кровля была в предаварийном состоянии, сильно износились инженерные коммуникации, не было освещения по фасаду, а торговые места не были оснащены необходимым оборудованием. Поэтому в январе комплекс начали перестраивать. Сегодня результаты работы увидел вместе с посетителями и мэр Москвы Сергей Собянин.

Полностью обновили фасад здания. Вместо старых деревянных панелей – единая энергоэффективная витражная система, которая сохраняет летом прохладу, а зимой - тепло. Основная часть представляет собой навесную систему из перфорированных кассет, сложенных волной. Укрепили несущие конструкции и полностью обновили кровлю. Поменяли лестницы, установили лифты и подъёмники.

А для посетителей появились новые пространства: фудкорт, детская игровая зона, комната матери и ребёнка. А совсем неподалёку идёт ещё одна большая стройка – возведены две новые платформы и начато создание пересадки между станциями метро и МЦД-2 "Царицыно". В планах – создание одноимённого городского вокзала.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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