В Подмосковье задержали подозреваемых в серии дачных краж

Заведены уголовные дела

В Подмосковье полицейские задержали четверых мужчин, которые подозреваются в серии краж из дачных домов в Домодедове и Одинцове.

Квартиры преступников штурмовали глубокой ночью. У одного из них в соседних комнатах спали дети. Так что операция проходила максимально тихо и быстро.

По оперативной информации, сообщники проникали в дома. Отжимали пластиковые окна. И забирали деньги, телефоны, ювелирные изделия, предметы антиквариата, наручные часы и другие ценности. Часть из этого полицейские и изъяли у подельников. Возбуждены уголовные дела.

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