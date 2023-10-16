Московские фонтаны начали готовить к зиме

Инженерное оборудование проверят

До весны! В Москве начали готовить к зиме фонтаны. Работали они исправно почти полгода и заслужили отпуск.

Сегодня начали консервацию одного из самых известных фонтанов столицы - "Дружбы народов" на ВДНХ. Сначала из чаши слили всю воду, вручную промыли скульптуры. Затем проверят инженерное оборудование. Подсветку и элементы, образующие струи, демонтируют.

А на Водоотводном канале подготовили к отдыху сразу 17 плавающих фонтанов. Каждый модуль - весом 300 килограммов - отключили и погрузили для отправки на "зимовку". В этом году плавающие фонтаны капитально отремонтировали. Теперь, когда сезон подошёл к концу, конструкции необходимо убрать.

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