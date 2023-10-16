ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московские фонтаны начали готовить к зиме

15:08
  • понедельник
  • 16 октября 2023

Инженерное оборудование проверят

До весны! В Москве начали готовить к зиме фонтаны. Работали они исправно почти полгода и заслужили отпуск.

Сегодня начали консервацию одного из самых известных фонтанов столицы - "Дружбы народов" на ВДНХ. Сначала из чаши слили всю воду, вручную промыли скульптуры. Затем проверят инженерное оборудование. Подсветку и элементы, образующие струи, демонтируют.

А на Водоотводном канале подготовили к отдыху сразу 17 плавающих фонтанов. Каждый модуль - весом 300 килограммов - отключили и погрузили для отправки на "зимовку". В этом году плавающие фонтаны капитально отремонтировали. Теперь, когда сезон подошёл к концу, конструкции необходимо убрать.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Подготовка к консервации фонтана "Дружба народов" на ВДНХ
Подготовка к консервации фонтана "Дружба народов" на ВДНХ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.