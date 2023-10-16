В подмосковной хаски-деревне спасают брошенных собак

С каждым годом питомник разрастается все больше

Ласковый взгляд и неподдельная радость. В деревне хаски Эльдара встречают как родного. Для кого-то он просто добрый гость, а для некоторых буквально спаситель.

Огонек попал в приют два года назад, историю его спасения тут знает каждый. Безжалостный владелец в момент прогулки начал душить собственную собаку. Вызволить пса из цепких лап живодера тогда смог Эльдар вместе с активистами. Впрочем, подобных историй тут множество.

"Кого-то душили, кого-то просто выкинули, кого-то сбила машина, то есть все собаки, которые находятся в хаски-деревне – они все спасены. И у всех тяжелая судьба на самом деле", - рассказал основатель движения "Зоополиция" Эльдар Хантимиров.

Свободолюбивая по натуре, умная, а самое главное - активная хаски при недостатке внимания со стороны человека вполне способна впасть в депрессию. Но здесь знают подход к каждому: всегда готовы поиграть, погладить и всячески проявить заботу.

В деревне хаски есть все необходимые условия для содержания собак: просторный вольер, хорошее питание и высокие помосты, чтобы можно было бы за всеми подглядывать. Ну а если прийти к ним в гости, без любви точно не уйдешь.

С каждым годом питомник разрастается все больше. Когда-то все начиналось с нескольких собак, теперь их уже больше 200. В своё время основательнице Наталье даже пришлось продать несколько квартир. Но потраченных средств ей не жаль, главное, чтобы ее питомцы были всегда любимы и здоровы.

"Люди за красоту берут эту собаку – она похожа на волка. Плюс, это уже некий бренд и, к сожалению, сталкиваются с проблемами их гиперактивности. И в итоге отказываются. Сейчас хаски - одна парод, которых можно встретить и на мусорках, и на улицах городов", - отметила Наталья Басина, руководитель деревни "Рузская Аляска".

На ферме хаски рады каждому гостю. Здесь ежедневно проводят экскурсии, иногда организовывают походы вместе с собаками. Но главная задача работников - это привить как можно большему количеству людей чувство ответственности и любви к животным.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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