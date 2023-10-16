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Израиль назвал число захваченных ХАМАС заложников

12:56
  • понедельник
  • 16 октября 2023

Боевики грозили начать их казнить, если Израиль не прекратит ракетные удары

Боевики радикального движения ХАМАС во время нападения на израильские населенные пункты захватили в плен не менее 199 человек. Об этом в понедельник, 16 октября, заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
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Как отметил спикер ЦАХАЛ, израильские военные располагают некоторыми данными о местонахождении заложников. Приводить какие-либо подробности он не стал, сообщает "Интерфакс".

Тем временем число россиян, погибших в зоне палестино-израильского конфликта, возросло до 16 человек, еще восемь соотечественников числятся пропавшими без вести, один находится в заложниках у боевиков ХАМАС.

13 октября руководство ХАМАС заявляло, что не менее 13 человек, взятых в плен боевиками движения ХАМАС, погибли в результате авиаударов Израиля по сектору Газа за последние сутки.

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