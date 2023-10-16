ФАС объявила о снижении цен на курятину

Ведущие производители начали снижать цены

Крупнейшие в России производители мяса кур уведомили Федеральную антимонопольную службу о решении снизить отпускные цены на тушку бройлера. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в понедельник, 16 октября.

ФАС направила трем компаниям запросы на предмет обоснованности цен на курятину. В результате взаимодействия с ведомством производители приняли решение о снижении отпускных цен на тушку бройлера.

Аналогичные письма компании и антимонопольщики направили в торговые сети, порекомендовав им соразмерно снижать розничные цены для потребителей в случае снижения цен или предоставления скидок на куриное мясо поставщиками, отмечается на официальном сайте ФАС.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин поручил ФАС контролировать ценообразование на социально значимые товары, подчеркнув, что от системной работы ведомства зависит напрямую благополучие российских граждан. Премьер назвал приоритетными направлениями лекарства, продукты и стройматериалы.

При этом польские СМИ отмечали, что западные санкции не коснулись россиян — в России по-прежнему "магазины полны, а цены не такие страшные, как может показаться".

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