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Умер композитор Геннадий Гладков

13:04
  • понедельник
  • 16 октября 2023

Он написал музыку к "Бременским музыкантам"

Умер советский и российский композитор Геннадий Гладков, ему было 88 лет.

Об этом в понедельник, 16 октября, сообщил ТАСС помощник музыканта Малик Аминов. Причина смерти не сообщается.

"Геннадий Игоревич умер сегодня, место и дата прощания пока не определены, общаемся с родственниками", - рассказал собеседник агентства.

Музыка Гладкова звучит в мультфильмах "Бременские музыканты", "По следам бременских музыкантов", "Голубой щенок", а также в более чем 110 фильмах - "Джентльмены удачи", "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "После дождичка в четверг" и других картинах.

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