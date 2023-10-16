Электроподстанция повреждена в подконтрольном Киеву Херсоне

Без света оставались 130 тысяч потребителей

Электроподстанция мощностью 150 кВ повреждена в результате ракетного удара по подконтрольному киевскому режиму Херсону. По данным минэнерго Украины, без света оставались 130 тысяч потребителей.

Накануне украинское телевидение сообщило о взрывах в Херсоне. В результате, по данным СМИ, в некоторых районах города исчез свет, появились перебои в водоснабжении. Минэнерго утверждает, что по состоянию на понедельник всех потребителей удалось подключить к электроснабжению, передает РИА Новости.

Энергетики сообщают, что в Киевской области остаются без света 2,8 тысячи потребителей, в Кировоградской области - 3 тысячи потребителей, в Хмельницкой области - более 3 тысяч потребителей, в Черниговской области - более 5 тысяч потребителей. В Одесской области Украины обесточены 2,6 тысячи потребителей. Причины, говорится в сообщении - неблагоприятные погодные условия и удары российских войск.

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