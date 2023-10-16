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ЦБ прокомментировал возможный выпуск купюры в 10 000 рублей

14:05
  • понедельник
  • 16 октября 2023

Для расширения банкнотного ряда должны быть основания

Банк России пока не планирует увеличивать банкнотный ряд и выпускать купюру номиналом в 10 тысяч рублей.
ЦБ показал новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей

Об этом в понедельник, 16 октября, заявил заместитель председатель Центробанка Сергей Белов. Он объяснил для расширения банкнотного ряда нужно смотреть на экономическую ситуацию в стране и прочие показатели. До 2025 года ввод новой банкноты не предусмотрен, передает РИА Новости.

Ранее Центробанк представил обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Их цветовое оформление осталось прежним, а достопримечательности изменились.

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