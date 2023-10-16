Су-27 заставил американский Global Hawk повернуть назад над Черным морем

Американский беспилотник выполнил нетипичный маневр

Американский стратегический беспилотник Global Hawk при приближении российского истребителя Су-27 в воскресенье, 15 октября, резко повернул назад и прекратил барражирование над Черным морем. Это следует из анализа данных Flightradar24, который провело РИА Новости.

Дрон вылетел с базы в Сицилии 14 октября около 7:30 мск и прибыл в район центральной части Черного моря около 11:00 мск. Затем почти сутки он барражировал над центральной частью Черного моря, на траверзе южной оконечности Крыма, после чего начал движение в сторону восточной оконечности Крыма.

Через десять минут Global Hawk повернул в обратную сторону, прекратил барражирование над Черным морем и вернулся на базу в Сицилии, причем отогнавший его Су-27 строго соблюдал международные правила использования воздушного пространства над нейтральными водами, заявили в российском Министерстве обороны.

Ранее западные СМИ подчеркивали, что российский истребитель пятого поколения Су-57 выделяется среди самолетов своего поколения. Он отличается не только уникальной возможностью применения в различных боевых ситуациях, но и высокой дальностью стрельбы наряду с широким арсеналом дальнобойных ракет.

11 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал процесс производства самолетов Ил-76МД-90А, а также ремонта и обслуживания Ан-124-100 в Ульяновской области. Самолеты, запланированные к сдаче в 2023 году, поступят в войска в установленные контрактами сроки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"