Москвичам пообещали снег к концу недели

Похолодает до минус пяти

Похолодание идет на московский регион. К концу недели дожди сменятся мокрым снегом, предупреждают синоптики.

По данным руководителя центра "Метео" Александра Шувалова, в понедельник и четверг погода будет дождливой. Температура большую часть недели будет держаться в диапазоне от пяти до семи градусов тепла.

Однако с пятницы, 20 октября, с пятницы дневная температура в центре столицы и в области понизится до плюс четырех градусов. Ночью подморозит до минус пяти. Метеоролог прогнозирует, что снежный покров не будет высоким, пишут "Известия". Ранее синоптики обещали новую волну тепла Москве и Подмосковью в 20-х числах октября.

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