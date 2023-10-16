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Москвичам пообещали снег к концу недели

13:45
  • понедельник
  • 16 октября 2023

Похолодает до минус пяти

Похолодание идет на московский регион. К концу недели дожди сменятся мокрым снегом, предупреждают синоптики.

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По данным руководителя центра "Метео" Александра Шувалова, в понедельник и четверг погода будет дождливой. Температура большую часть недели будет держаться в диапазоне от пяти до семи градусов тепла.

Однако с пятницы, 20 октября, с пятницы дневная температура в центре столицы и в области понизится до плюс четырех градусов. Ночью подморозит до минус пяти. Метеоролог прогнозирует, что снежный покров не будет высоким, пишут "Известия". Ранее синоптики обещали новую волну тепла Москве и Подмосковью в 20-х числах октября.

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