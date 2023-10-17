Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Сатурн в Рыбах сразился с Черной Луной в Деве

Овны

Держитесь подальше от тех, кто занимает более высокое положение в социуме. Это неподходящий день для контактов с руководителями, преподавателями, чиновниками.

Тельцы

Эксперименты с внешностью и творческие занятия лучше отложить на другое время. Даже превосходный вкус, характерный для представителей этого знака, может подвести - сегодня как раз такой день.

Близнецы

Попытки совместить работу и домашние дела не увенчаются успехом. Если вы кому-то поручили что-то важное, не пускайте на самотек, контролируйте – вас могут подвести.

Раки

Студентам и ученикам желательно избежать сегодня экзаменов, тестирований, контрольных работ. А если это невозможно, внимательно читайте задания и вопросы.

Львы

Сегодня один из самых неподходящих дней для оформления страховок, заполнения деклараций. Платить налоги и подавать какие-либо документы тоже лучше в другое время.

Девы

Лилит в вашем знаке вступила в единоборство с Сатурном, и это противостояние может навредить. Не принимайте сегодня решений, особенно касающихся отношений!

Весы

Заботьтесь о себе со всей серьезностью, ведь здоровье не купишь! Избегайте перегрузок и дальних путешествий, проведите этот день по самому легкому сценарию.

Скорпионы

Все предложения и идеи друзей, подписчиков, виртуальных знакомых сегодня лучше отклонить. Вряд ли из этого что-то получится, кроме потраченного времени и нервов.

Стрельцы

Будьте внимательны на работе и учебе: сегодня странный день, когда могут происходить события, на которые сложно повлиять. И не говорите того, о чем потом можете пожалеть.

Козероги

Письма и звонки от мошенников вроде бы привычны, но иногда на них ведутся и серьезные люди. Не доверяйте тем, кого лично не знаете и вы избежите неприятностей.

Водолеи

Как у вас с деньгами? Если все хорошо, значит вы заслужили свое благополучие, а если не очень – размышляйте, какие ваши решения и поступки к этому привели.

Рыбы

Сатурн в вашем знаке сразился с Черной Луной в Деве. Знакомства с противоположным полом могут оказаться фатальными, как и ссоры с партнерами. Будьте осторожны!

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