ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минэкономразвития пообещало "новое равновесие" на валютном рынке

14:00
  • понедельник
  • 16 октября 2023

Доллар может стоить 90-92 рубля

Министерство экономического развития России полагает, что в 2024-2026 годы может сложиться "новое равновесие" на валютном рынке на уровне 90-92 рубля за доллар. Такое заявление сделал в понедельник, 16 октября, руководитель ведомства Максим Решетников.
Курс доллара поднялся выше 102 рублей

По словам министра, с учетом роста сальдо торгового баланса к концу 2023 года и предпринятых властями мер ожидается дальнейшая стабилизация курса рубля.

Торговый баланс в 2023 году составит 145 млрд долларов, что соответствует среднему уровню за 2020-2021 годы, рассказал Решетников. При этом, по его прогнозу, в дальнейшем сальдо торгового баланса продолжит увеличение благодаря росту экспорта при более сдержанном росте импорта,, сообщает "Интерфакс".

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец допустил, что введение механизма обязательной продажи иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами приведет к снижению курса доллара до 80-85 рублей в течение полугода.

При этом заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин предупредил, что расширение валютных ограничений, хотя краткосрочно и позволяет снизить курсовую волатильность, несет дополнительные риски.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Обмен валюты
Обмен валюты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.