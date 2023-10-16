Минэкономразвития пообещало "новое равновесие" на валютном рынке

Доллар может стоить 90-92 рубля

Министерство экономического развития России полагает, что в 2024-2026 годы может сложиться "новое равновесие" на валютном рынке на уровне 90-92 рубля за доллар. Такое заявление сделал в понедельник, 16 октября, руководитель ведомства Максим Решетников.

По словам министра, с учетом роста сальдо торгового баланса к концу 2023 года и предпринятых властями мер ожидается дальнейшая стабилизация курса рубля.

Торговый баланс в 2023 году составит 145 млрд долларов, что соответствует среднему уровню за 2020-2021 годы, рассказал Решетников. При этом, по его прогнозу, в дальнейшем сальдо торгового баланса продолжит увеличение благодаря росту экспорта при более сдержанном росте импорта,, сообщает "Интерфакс".

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец допустил, что введение механизма обязательной продажи иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами приведет к снижению курса доллара до 80-85 рублей в течение полугода.

При этом заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин предупредил, что расширение валютных ограничений, хотя краткосрочно и позволяет снизить курсовую волатильность, несет дополнительные риски.

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