Власти Латвии закрыли два КПП на границе с Россией

Еще два продолжают свою работу
Власти Латвии закрыли два из четырех контрольно-пропускных пункта на границе с Россией.
Решение было принято 12 октября на заседании правительства, передает ТАСС.
Речь идет о закрытии КПП "Виентули" и "Педедзе". На границе выставлены бетонные заграждения. Погранпункты в Терехово и Гребнево продолжают работать.
Как сообщают местные СМИ, решение о закрытии КПП было принято после того, как российская сторона сделала "Виентули" единственным КПП, через который граждане Украины могли бы попасть в Россию сухопутным транспортом.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также: