Власти Латвии закрыли два КПП на границе с Россией

Еще два продолжают свою работу

Власти Латвии закрыли два из четырех контрольно-пропускных пункта на границе с Россией.

Решение было принято 12 октября на заседании правительства, передает ТАСС.

Речь идет о закрытии КПП "Виентули" и "Педедзе". На границе выставлены бетонные заграждения. Погранпункты в Терехово и Гребнево продолжают работать.

Как сообщают местные СМИ, решение о закрытии КПП было принято после того, как российская сторона сделала "Виентули" единственным КПП, через который граждане Украины могли бы попасть в Россию сухопутным транспортом.

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