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Конституционный суд Грузии разрешил начать импичмент президента

14:22
  • понедельник
  • 16 октября 2023

Саломе Зурабишвили заявляла, что не собирается покидать свой пост

Конституционный суд Грузии признал президента Саломе Зурабишвили нарушителем грузинского законодательства из-за ее поездок за рубеж вопреки запрету правительства. Об этом в понедельник, 16 октября, рассказал председатель суда Мераб Турава.

Он подчеркнул, что Зурабишвили "осуществила представительское полномочие в сфере внешней политики без согласия правительства, тем самым нарушила Конституцию".

За этим решением Конституционного суда должно состояться голосование парламента, если не менее сотни депутатов поддержат импичмент, президент будет отстранена, сообщает РИА Новости.

Президенту Грузии вменяют нарушение конституции, запрещающей главе государства совершать зарубежные поездки без разрешения правительства. Однако Саломе Зурабишвили заявила, что отказывается покидать свою должность, и предложила оппонентам "перестать мечтать" о ее возможной отставке.

При этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил в поддержку процесса импичмента, подчеркнув, что "своим визитом в Европу президент, не согласовав его с правительством, демонстративно нарушила Конституцию".

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