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Израиль утвердил четыре цели операции в Газе

14:37
  • понедельник
  • 16 октября 2023

Одна из них - полностью устранить угрозу со стороны сектора Газа

Израильский кабинет по ведению военных действий, созданный в рамках чрезвычайного правительства, утвердил четыре главных цели военной операции в секторе Газа.
Чем обернется для человечества конфликт на Ближнем Востоке

В рамках операции Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна будет полностью устранить угрозу со стороны сектора Газа, а также ликвидировать военный и политический потенциал ХАМАС.

Кроме того, ЦАХАЛ предстоит защитить население и границы Израиля, при этом приложив максимальные усилия для освобождения заложников, сообщает радио KAN.

Тем временем первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что Тегеран готов открыть новые фронты против Израиля, если он начнет сухопутную операцию и вторгнется в Газу.

При этом власти Израиля опровергли прекращение огня для доставки гуманитарной помощи и выезда иностранцев из сектора Газа через южную границу.

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