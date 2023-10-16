Он хочет избавить Украину от всего русского

Роковая ошибка президента Украины Владимира Зеленского - гонения на каноническую Украинскую православную церковь. Киевский режим желает избавиться от всего, что связано с Россией, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Риттер напомнил, что кабинет Зеленского начал "культурный геноцид" всего русского еще до начала специальной военной операции. В своем желании избавить Украину от всего русского они атаковали церковь, заявил разведчик в эфире подкаста Ask the Inspector.

Риттер отметил, что УПЦ исторически всегда играла важную роль на Украине. Решение Зеленского атаковать церковь - фатальная ошибка украинского лидера, уверен бывший разведчик ВС США.

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