Путин и Асад обсудили "пути прекращения израильских ударов"

В сектор Газа необходимо доставить гумпомощь

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим сирийским коллегой Башаром Асадом.

Стороны говорили о "путях прекращения израильских ударов" по сектору Газа и отметили необходимость срочной доставки гуманитарной помощи в анклав, сообщили в канцелярии сирийского президента.

"Они обсудили пути прекращения израильской агрессии против сектора Газа и подчеркнули необходимость срочной доставки гуманитарной помощи", - передает сообщение РИА Новости.

Ранее Путин отметил, что Россия может внести вклад в решение палестино-израильского конфликта, так как имеет контакты с обеими сторонами.

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