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Reuters: Турция отложит ратификацию заявки Швеции в НАТО из-за поставок F-16

14:58
  • понедельник
  • 16 октября 2023

Анкара до сих пор не одобрила заявку Стокгольма

Турция готова отложить ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО в ожидании поддержки со стороны США своего запроса на получение американских истребителей F-16. Об этом в понедельник, 16 октября, рассказали осведомленные источники.

По словам собеседников Reuters, Анкара "ожидает признаков поддержки США своей собственной заявки на покупку истребителей F-16" и не торопится ратифицировать заявку Швеции на вступление в альянс, поскольку наблюдает "недостаток доверия в вопросе о F-16 и Швеции" со стороны Вашингтона.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока неизвестно, как долго турецкий парламент будет рассматривать заявку Швеции на членство в НАТО. Он связал скорость этого процесса с исполнением Стокгольмом своих обещаний по отношению к курдским организациям, которые в Турции признаны террористическими.

Тем временем спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер усомнился в том, что Швецию нужно принимать в НАТО. После того, как в шведских школах начали показывать фильм с жесткой критикой состояния венгерской демократии, политик заявил, что "нам не нужен союзник, который имеет такое мнение о нас и нашем патриотизме".

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