Медведев прокомментировал слова Байдена о подавлении российских властей

Президент США высказался о своей главной задаче

Все наивно думали, что главная цель президента США — обеспечивать благополучие американцев, однако Джо Байден прямо заявил, что это не так. На это в понедельник, 16 октября, указал зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Политик прокомментировал высказывание Байдена о задаче "подавить" российские власти, отметив, что в этом и заключается миссия действующего главы Соединенных Штатов.

Медведев также заявил, что деменция — хорошая вещь, поскольку престарелый политик уже сам забыл о своих словах, сообщает РИА Новости.

Ранее Джо Байден заявил, что его цель в случае переизбрания президентом США на второй срок – объединить Европу для подавления России. Политик предложил представить, что будет, если Соединенные Штаты "подавят, наконец, Путина" настолько, что президент России "не сможет причинять проблемы".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин еще в июле, комментируя выступления американского президента, заявил, что это "глубоко больной и несчастный человек". Он предложил Байдену по этой линии полечиться у российских специалистов, поскольку "мучается не только он — вся планета".

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