Зеленского отказались принять в Израиле

Украинский лидер выражал желание посетить Тель-Авив вместе с Блинкеном

Владимиру Зеленскому дали понять, что сейчас неподходящее время для его визита в Израиль. Президент Украины изъявлял желание посетить Тель-Авив в знак поддержки на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Как сообщил израильский портал Ynet, израильская сторона намекнула Киеву, что такой визит был бы несвоевременным. Время для приема гостей не совсем подходящее.

Украинский президент на прошлой неделе посещал европейские столицы. Зеленский планировал прибыть в Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном – тот уже второй раз с начала обострения конфликта приезжает в еврейское государство.

В материале отмечается: нынешний отказ не означает, что Зеленский вообще не приедет в Израиль. Его визит мог бы быть совмещен с одним из будущих турне по странам Европы.

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