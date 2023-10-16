"Десять танков – ничто": в США заявили, что Запад оказывает Киеву символическую помощь

Исход контрнаступления ВСУ предрешен

Страны Запада значительно снизили уровень военной поддержки Киева, передавая ВСУ лишь "символическое" количество вооружений. Об этом в интервью YouTube-каналу The New Atlas заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик.

По его словам, тренд снижения финансовой и военной поддержки Украины со стороны западных стран объясняется двумя причинами: во-первых, регулярные поставки оружия и боеприпасов ВСУ привели к тотальному опустошению военных складов НАТО; во-вторых, на данный момент производственные мощности Запада не могут быстро и эффективно восполнить подобного рода потери.

В качестве примера военный аналитик привел последний пакет помощи от Германии, в который вошли десять танков Leopard1 A5.

"Такие поставки не покрывают нужды Украины на поле боя. Десяти танков недостаточно", - указал Берлетик, чьи слова приводит РИА Новости.

Оказываемая странами Запада помощь ВСУ не способна изменить исход украинского контрнаступления, заключил аналитик.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что очередной транш военной помощи ВСУ истощил ресурсы администрации президента США Джо Байдена. При этом чиновник подчеркнул, что на сегодняшний день Вашингтон все еще располагает необходимыми денежными фондами для поддержки как Украины, так и Израиля.

Между тем официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что у Вашингтона нет средств на долгосрочную поддержку Украины. На данный момент американские власти могут удовлетворить лишь "срочные потребности" украинской армии, пояснила она.

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