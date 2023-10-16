Путин открыл новые дорожные объекты в пяти регионах

Церемонии прошли по видеосвязи

Российский лидер Владимир Путин в понедельник открыл движение по новым объектам в нескольких регионах. Среди них — мост через реку Свирь в Ленинградской области, мост через реку Кальмиус в Мариуполе, участки дорог Р-217 "Кавказ" и Р-242 Пермь — Екатеринбург, а также транспортные развязки на трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае, сообщает РИА Новости.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин отмечал, что, несмотря на санкции, строительная отрасль России на протяжении нескольких лет показывает высокие темпы роста. Ускоренными темпами развивается дорожная сеть. Недавно открылась федеральная магистраль "М12 — Восток" от Москвы до Арзамаса, а в декабре она дойдет до Казани.

9 сентября президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по МЦД-4. Этот диаметр стал самым протяженным – 86 километров и 36 станций. Он связал семь центральных железнодорожных вокзалов столицы.

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